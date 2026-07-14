Mafia, Conte: “Da Meloni solo slogan, doveva azzerare la giunta Schifani”

Il leader del M5s commenta la visita della premier a Palermo

ROMA – “Ieri Meloni è stata a Palermo. Fra le altre cose ha detto: “Nessun passo indietro, la legalità è la strada”. Le parole suonano bene ma è solo uno slogan e nient’altro”.

Lo afferma il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine della conferenza stampa per presentare un pacchetto di disegni di legge per la lotta alla mafia.

Mafia, Conte: “Da Meloni solo slogan”

“Io penso – aggiunge Conte – che avrebbe fatto forse una figura più bella, e sicuramente avrebbe dato maggiore speranza ai cittadini visto che era a Palermo, se avesse azzerato la giunta Schifani, se avesse azzerato il suo partito ormai travolto da scandali e da corruzione”.

“E penso che tornando a Roma avrebbe fatto più bella figura e avrebbe dato un segnale concreto se avesse detto alla sua maggioranza: smettiamola di scudare Santanché e anche Delmastro dal processo”, aggiunge il leader del M5s.

“Meloni ripete spesso che è entrata in politica ispirandosi alle idee e ai valori di Borsellino, ecco nel suo governo e nell’operato di tanti esponenti di Fratelli d’Italia non c’è traccia di queste idee e di questi valori. Chi ha fatto questi disastri non potrà ripararli, dovremo farcene carico noi con forza, con determinazione e con passione”, conclude Conte.