Mafia, Ferro: “Abbiamo restituito ai cittadini 500 beni confiscati”

Conferenza dei servizi in prefettura, le parole della sottosegretaria

PALERMO – “Oggi siamo qui per restituire ai cittadini oltre 500 beni che sono stati tolti a chi ha inquinato l’economia legale. Un’azione portata avanti da uno stato presente che non si gira dall’altra parte”. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro a margine della conferenza di servizi in prefettura a Palermo.

Wanda Ferro, cosa ha detto

“Noi faremo la nostra parte con l’amministrazione di Palermo- ha aggiunto la sottosegretaria – , visto che siamo in questa città a pochi giorni da una ricorrenza altrettanto simbolica. Noi siamo a fianco di tutte le amministrazioni comunali perché questa è una partita che lo stato vuole vincere e lo può fare non soltanto attraverso il talento di un singolo, ma il gioco di squadra che ci fa vincere in campionato”.

Il futuro dei beni confiscati

“I beni che sono stati confiscati fanno comprendere come la mafia abbia messo le mani sull’attività economica dai singoli appartamenti, alle ville, ai terreni ai box – ha aggiunto il sottosegretario – Adesso questi beni possono rappresentare un’economia sana che ritorna alle amministrazioni e che può rendere al cittadino ciò che è stato tolto da un’infiltrazione a 360 gradi che oggi con la consegna viene bloccata”.