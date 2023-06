Malamovida a Catania, multati quattro titolari di pub

I controlli si muovono seguendo le direttive del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tra città e provincia

1' DI LETTURA

CATANIA. Quattro pub del centro di Catania sono stati multati per occupazione abusiva del suolo pubblico. Le sanzioni rientrano nell’ambito del servizio straordinario a largo raggio svolto dai carabinieri. In azione nel fine settimana i militari della Compagnia di Piazza Dante, della Compagnia d’intervento operativo del dodicesimo reggimento Carabinieri Sicilia, in collaborazione con la Polizia locale.

I controlli sono in linea con le decisioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per aumentare la sicurezza percepita e contrastare l’illegalità nel centro urbano e in provincia. In via Gemmellaro sono stati controllati 15 locali.

Tra questi, i militari hanno accertato che 4 attività, 2 di proprietà di cittadini catanesi e 2 di cittadini del Bangladesh, non erano in regola perché occupavano abusivamente suolo pubblico con tavolini e sedie. Per questo i titolari sono stati sanzionati amministrativamente e invitati a rimuovere subito quanto allestito in strada.

Per continuare a usufruire degli spazi pubblici, i proprietari potranno richiedere alla Città Metropolitana di Catania, esattamente come hanno fatto i loro colleghi in regola, il nulla osta all’occupazione di spazi e aree pubbliche, previo pagamento del canone unico patrimoniale, che viene stabilito calcolando la superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.

I Carabinieri hanno, poi, esercitato attività di verifica del rispetto delle prescrizioni imposte agli arrestati domiciliari, constatando la presenza in casa di tutti i sottoposti a controllo, anche residenti nel quartiere “Picanello”.

Infine, sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale, che hanno portato a 14 multe per mancata copertura assicurativa, mancata revisione, guida senza casco o su moto con bambini al di sotto dei 5 anni.