Maltempo, ciclone in azione al Sud: le previsioni della Sicilia

Cosa dicono gli esperti

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Ciclone in azione al Sud. Soffiano venti forti nordorientali. Condizioni di maltempo sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sulle coste tirreniche della Sicilia, della Calabria (qui anche sul reggino ionico).

Locale instabilità anche sulla pedemontana piemontese. Spruzzate di neve sugli Appennini sopra i 1200-1400 metri in tarda serata! Tutto soleggiato altrove.

Meteo, le previsioni per domani

Un ciclone si allontana rapidamente dall’Italia. Giornata che sarà contrassegnata da un tempo in stabile soprattutto sulla Puglia centro meridionale, raramente sul resto del Sud. Cielo poco o irregolarmente nuvoloso sulle restanti regioni.

Mari Tirreno, Adriatico e Ionio molto mossi o localmente agitati con mareggiate sulle coste esposte. Calo termico notturno.

Cosa accadrà dal Nord al Sud

Ultime piogge con temperature ben sotto la media su buona parte dell’Italia; ma dopo un venerdì e un sabato stabile e con il sole, il maltempo tornerà da domenica, anche se per poco. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un miglioramento delle condizioni meteo dopo le tante piogge già da oggi su parte del Paese, con l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo centro-occidentale. Da segnalare però, sempre in giornata, la possibilità degli ultimi rovesci, anche a carattere di temporale, sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia tirrenica.

Dove splenderà il sole

Altrove invece il sole splenderà. Le temperature si manterranno ancora piuttosto basse per il periodo, specie di notte e al primo mattino, a causa dei venti intensi (Bora e Grecale) con raffiche fino a 40-50 km/h che soffieranno dai quadranti settentrionali in particolare al Centro Sud. Questa rinnovata stabilità atmosferica ci accompagnerà fino a sabato. Tuttavia, proprio tra la notte e le prime ore di domenica 5 ottobre si avvicinerà una perturbazione in discesa dal Nord Europa che provocherà delle piogge sulla Liguria (specie settori centrali e di Levante), al nordest e su parte dell’alta Toscana. Qualche fiocco di neve potrà cadere sulle Alpi orientali, a quote prossime ai 2000/2200 metri.

Questo impulso perturbato attraverserà le regioni centrali nel corso di domenica e infine anche quelle meridionali. Buone notizie invece per la prossima settimana; si prevede l’arrivo di un campo di alta pressione a garanzia di un’atmosfera più stabile. Nel dettaglio: Giovedì 2. Al Nord: bel tempo, ma più freddo, specie al mattino. Al Centro: rovesci irregolari sulle adriatiche; ventoso e freddo per il periodo. Al Sud: temporali su Puglia, Calabria, alta Sicilia. Piuttosto ventoso e freddo per il periodo.

Venerdì 3. Al Nord: bel tempo, ma più freddo. Al Centro: soleggiato; ancora vento e temperature sotto la media. Al Sud: rovesci in Puglia, ventoso e freddo per il periodo. Sabato 4. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole ovunque; meno vento. Al Sud: stabile e soleggiato; venti dai quadranti settentrionali. Tendenza. Domenica con il transito di una perturbazione atlantica.