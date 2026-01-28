Maltempo, Conte: “Un milione di euro dai tagli agli stipendi del M5s”

La proposta dell'ex premier

ROMA – “Di fronte a certi drammi le parole non bastano più”. Lo scrive sui social il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, annunciando lo stanziamento di un milione di euro per far fronte all’emergenza maltempo, ottenuto attraverso il taglio degli stipendi degli eletti del M5s.

“Abbiamo stanziato un milione di euro tagliandoci gli stipendi di noi eletti e ora li mettiamo in votazione”, afferma Conte, spiegando che sabato gli iscritti del Movimento saranno chiamati a votare sulla destinazione delle risorse a favore dei territori colpiti.

Per l’ex presidente del Consiglio, però, l’intervento del Movimento non può bastare. “La parte del leone la deve fare il governo, con grande speditezza e responsabilità”, sottolinea, aggiungendo che “i soldi ci sono e si possono prendere da quel progetto faraonico del Ponte, che ha fallito”.