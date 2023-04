Maltempo, continua l’allerta gialla in Sicilia: ecco dove

Il bollettino della Protezione civile

Prosegue l’ondata di maltempo con piogge e rovesci che da giorni stanno interessando la Sicilia. Prevista l’allerta gialla in parte dell’isola. Una vasta circolazione depressionaria sarà ancora presente sul Mediterraneo, alimentata da correnti più fresche in discesa dai settori settentrionali. Attesi temporali.

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico sulla Sicilia orientale, valido fino alla mezzanotte di domani, martedì 18 aprile, e raccomanda massima prudenza. Veloci rovesci sulle province di Messina e Catania. Nelle altre province, però, non si escludono le piogge.

Sono previsti temporali in gran parte della provincia messinese. Secondo il bollettino di emergenza meteo il maltempo colpirà sia il capoluogo che tutta la zona ionica, l’allerta gialla riguarderà la tirrenica fino all’area barcellonese.

Le temperature

Secondo le previsioni meteo, le province siciliane più “calde” sono Catania, Agrigento e Siracusa con massime di 21 °C, 19 °C e 22 °C. Le più fredde si confermano Caltanissetta, Enna e Ragusa, con minime rispettivamente di 4 °C, 3 °C e 5 °C.

Allerta gialla in altre regioni

Martedì al Nord sarà poco nuvoloso con un clima sostanzialmente mite. Al Centro l’instabilità sarà diffusa su tutti i settori, mentre il Sud sarà ancora interessato da temporali e piogge su tutte le regioni peninsulari e sulla Sicilia settentrionale. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, per la giornata di domani, martedì 18 aprile, la Protezione civile ha valutato un’allerta gialla per rischio temporali, oltrechè nella Sicilia nord-orientale, in altre sei regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

La situazione nei prossimi giorni

Da mercoledì la fase instabile interesserà anche il Nord, dove aumenterà la probabilità di temporali nel pomeriggio, soprattutto nelle regioni orientali. Allerta gialla per rischio idraulico sulla Calabria e nelle zone: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.

Previste piogge diffuse e temporali su molte zone del Centro-Sud mentre sulle regioni settentrionali tempo più asciutto. Colpa della perturbazione che da giorni sta interessando l’Italia con maltempo e instabilità meteorologica. Martedì avremo dunque bel tempo su gran parte del Nord, a parte nuvolosità persistente e locali piovaschi sull’arco alpino, mentre nuvolosità diffusa e persistente su gran parte del centro e al sud. Piogge diffuse su Sicilia e Sardegna ma con fenomeni in attenzione dalla serata.