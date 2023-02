Maltempo, in Italia arriva il freddo intenso

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta

PALERMO – Una massa di aria fredda proveniente dall’Europa orientale porterà nelle prossime ore un’ondata di freddo intenso sull’Italia, con un calo delle temperature su tutto il paese ed un peggioramento delle condizioni meteo sulle isole maggiori.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di lunedì nevicate sulla Sardegna, al di sopra dei 500-800 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. Venti forti e di burrasca interesseranno invece la Puglia e i settori ionici e appenninici di Basilicata e Calabria.

Ecco le previsioni del tempo dei prossimi giorni.

LUNEDI 06 FEBBRAIO: Nord: Arriva il Burian con il nocciolo gelido di NìKola dalla Russia Siberiana; venti freddi nordorientali, nubi irregolari dappertutto. Centro: Arriva il Burian con il nocciolo gelido di NìKola dalla Russia; venti freddi nordorientali, cielo molto nuvoloso o spesso coperto. Sud: Arriva il Burian con il nocciolo gelido di NìKola; venti freddi, intenso maltempo in Sardegna con neve a 400 metri, nubi sparse altrove.

MARTEDI 07 FEBBRAIO: Nord: Pressione che tende ad aumentare in questa giornata: cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque, anche se in un contesto freddo. Centro: Pressione che tende ad aumentare lievemente; sotto la spinta di gelide correnti nordorientali il tempo risulterà stabile e soleggiato. Sud: Un vortice ciclonico raggiunge la Sicilia con maltempo e neve in collina. Ultime piogge in Sardegna, soleggiato e asciutto invece altrove.

MERCOLEDI 08 FEBBRAIO: Nord: Pressione in aumento per cui la giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Diffuse gelate notturne. Centro: Soffiano venti forti nordorientali per cui il tempo sarà più instabile sui settori adriatici con precipitazioni, nevose a bassa quota. Sud: Un ciclone raggiunge la Sicilia provocando una diffusa fase di maltempo. Rovesci e neve in collina su Calabria ed est Sardegna.