 Maltempo in Molise, crolla ponte sulla SS16 a Montenero di Bisacci
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Maltempo in Molise, crolla ponte sulla SS16 a Montenero di Bisacci

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