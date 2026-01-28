Europa, Forza Italia chiede la presenza della Commissione in Sicilia

Falcone: “Segnale forte di vicinanza alle comunità”

BRUXELLES – “La presenza della Commissione europea nei territori colpiti dal maltempo rappresenterebbe un segnale forte e concreto di vicinanza alle comunità interessate, oltre ad avviare un confronto diretto con le autorità locali, regionali e nazionali sulle misure straordinarie da adottare”.

Lo afferma l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, annunciando che la delegazione di FI al Parlamento europeo ha chiesto formalmente alla vicepresidente della Commissione europea con delega alla Resilienza, Roxana Minzatu, alla commissaria europea per la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib, e al vicepresidente con delega alla Coesione, Raffaele Fitto, di visitare le aree di Sicilia, Sardegna e Calabria colpite dalla recente tempesta mediterranea Harry.

“Tra il 19 e il 21 gennaio – spiega Falcone – la tempesta Harry ha provocato danni enormi che, nella sola Sicilia, supereranno il miliardo di euro, colpendo infrastrutture strategiche, ferrovie, collegamenti essenziali, abitazioni e attività produttive, in particolare lungo le aree costiere. Si tratta di un evento meteorologico estremo che, per impatto e diffusione, configura una vera e propria catastrofe naturale, pur senza aver causato vittime grazie all’efficacia delle misure di Protezione civile”.

Falcone aggiunge che la delegazione di Forza Italia nel gruppo Ppe ha inoltre presentato un’interrogazione alla Commissione europea per sollecitare una risposta “tempestiva, coordinata e solidale”, sia per la fase di ricostruzione sia per i ristori a famiglie e imprese colpite.

L’interrogazione è firmata, oltre che da Falcone, anche dal capo delegazione Fulvio Martusciello e dagli eurodeputati Giusi Princi, Caterina Chinnici, Salvatore De Meo, Letizia Moratti, Massimiliano Salini e Flavio Tosi.

“Abbiamo ricevuto l’invito, lo stiamo prendendo in considerazione, nel frattempo stiamo seguendo la situazione da vicino”. È quanto ha detto all’ANSA la Commissaria europea alle Crisi, Hadja Lahbib, riguardo all’invito rivolto da alcune forze politiche a recarsi in Sicilia, Sardegna e Calabria, nelle regioni colpite dal ciclone Harry.