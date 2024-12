Maltempo, un fulmine colpisce la Braciera in Villa: ci sono due feriti

Sul posto i vigili del fuoco e il 118

PALERMO – Momenti di panico alla Braciera in Villa, ristorante che si trova in via dei Quartieri a Palermo. Una violenta grandinata, con un fulmine, ha colpito la torre che si trova all’esterno della struttura. Si sono staccati alcuni calcinacci ed è stato necessario evacuare il locale.

Due giovani trasportati in ospedale

La notizia giunta sul tam tam virtuale è stata confermata dai vigili del fuoco del comando provinciale, nel frattempo intervenuti sul posto insieme alle ambulanze del 118. Ci sono due feriti, uno dei quali è stato colpito dai calcinacci. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Un boato, poi è andata via la luce

Durante la grandinata, arrivata in serata dopo una lunga giornata di maltempo a Palermo, i clienti che si trovavano nel locale hanno sentito un forte boato, poi la luce è andata via. All’esterno sull’asfalto sono visibili i detriti.

Sulla torre, come spiegano dal comando dei vigili del fuoco, si sarebbe formata una spaccatura su cui sono in corso tutte le verifiche. I sopralluoghi sono in corso per accertare i danni.