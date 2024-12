Forte vento a Palermo: alberi e cartelloni caduti, tetti scoperchiati

Vigili del fuoco al lavoro: 30 interventi in poche ore

PALERMO – Danni da un capo all’altro della città per le forti raffiche di vento e la pioggia. In poche ore i vigili del fuoco del comando provinciale hanno ricevuto più di trenta richieste di intervento.

Mondello e Tommaso Natale la zona più colpita

La zona più colpita è quella tra Mondello e Tommaso Natale, dove le squadre sono tuttora al lavoro per mettere in sicurezza diverse strutture con tetti scoperchiati.

Almeno dieci alberi sono crollati, invece, nella zona di San Martino delle Scale, Pioppo e Monreale: anche qui i vigili del fuoco sono entrati in azione insieme alla polizia municipale per liberare le strade e mettere al sicuro le aree.

Interventi anche in corso Calatafimi

Pali dell’illuminazine pericolanti sono inoltre stati segnalati nella zona di Boccadifalco, Baida e Corso Calatafimi alta, dove il vento ha anche provocato il ditacco dell’intonaco dalla parete laterale di un palazzo. Messi in sicurezza anche dei cartelloni pubblicitari in via Colonnello Antonino Frasconà. Il vento dovrebbe placarsi, in base alle previsioni, entro la mattinata di domani, 21 dicembre.

Due settimane fa, in seguito al forte vento, un’insegna pericolante in viale Regione Siciliana, all’ingresso dell’autostrada A29 Palermo-Mazara, ha mandato in tilt il traffico. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, è stato infatti necessario il tempestivo intervento dei vigili del fuoco per scongiurare il peggio: collocato sopra la struttura che ospita un fast food, rischiava di precipitare. La circolazione è tornata regolare solo nella tarda serata.