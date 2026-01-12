 Maltempo, ripristinati i collegamenti marittimi con le isole Eolie
Maltempo, ripristinati i collegamenti marittimi con le isole Eolie

Interrotto un isolamenti di quattro giorni
LIPARI – Dopo giorni di forti disagi sono stati ripristinati i collegamenti marittimi e per le isole Eolie. Oggi, dopo ben quattro giorni di fermo causato dalle avverse condizioni meteomarine, i mezzi veloci sono tornati regolarmente in servizio e, insieme alle navi di linea, hanno raggiunto anche le isole minori dell’arcipelago.

Interrotto un isolamento che per le comunità locali stava diventando sempre più pesante e consentendo il cambio turno dei medici nei presidi di continuità assistenziale. 

