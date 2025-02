Sulla costa ionica gli effetti di un ciclone proveniente dall'area nordafricana

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Doppio ciclone in azione sull’Italia.

Giornata che trascorrerà con maltempo dapprima in Sicilia e sulla Calabria ionica (effetto di un vortice nordafricano) e contemporaneamente al Nordovest, in Sardegna e poi al Centro (effetto di un vortice in discesa sul Mediterraneo dalla Francia).

Pioggia e neve fino in pianura sul Piemonte, piogge in arrivo sulla Liguria, in Sardegna e forti in Toscana.