Mancanza di energia elettrica, chiuso l’ufficio postale di Caccamo

L'utenza invitata a spostarsi a Termini Imerese

1' DI LETTURA

CACCAMO – L’ufficio postale di Caccamo (Palermo) oggi è chiuso per mancanza di energia elettrica. La comunicazione è arrivata questa mattina con un cartello affisso fuori dall’agenzia. In tanti si erano recati di primo mattino con tanto di appuntamento preso grazie all’App che non aveva segnalato nessun disservizio.

“Solo arrivati davanti all’ingresso ci siamo resi conto che l’ufficio postale per oggi è chiuso – raccontano alcuni utenti -. Purtroppo non ci resta che tornare domani”. Nel foglio affisso fuori è stato scritto che scusandosi per gli eventuali ritardi è possibile recarsi all’ufficio di Termini Imerese che si trova a una quindicina di chilometri.