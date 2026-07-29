Manovra da 45 milioni, Schifani: “Misure importanti per l’economia siciliana”

Dal caro voli agli incendi: via libera agli interventi su emergenze e servizi

PALERMO – Via libera dell’Assemblea regionale siciliana al disegno di legge stralcio IV, un provvedimento da 45 milioni di euro che prevede interventi in diversi settori, dall’emergenza incendi al sociale, fino alla mobilità e ai servizi pubblici.

Il presidente della Regione Renato Schifani ha espresso soddisfazione per l’approvazione della norma. «L’approvazione in tempi rapidi delle misure a sostegno dei territori colpiti dagli incendi conferma la capacità della Sicilia di dare risposte immediate nelle emergenze», ha dichiarato.

Il provvedimento, ha spiegato Schifani, contiene anche interventi per il Fondo disabilità, gli Asacom, il contrasto al caro voli, la realizzazione di nuovi impianti di produzione energetica e la continuità dei servizi gestiti da Ast e Seus.

“Ringrazio la maggioranza per la compattezza e il senso di responsabilità dimostrati, anche in occasione del voto segreto – ha aggiunto il governatore – Apprezzo l’atteggiamento costruttivo dell’opposizione sui provvedimenti di interesse generale”.

Nel dettaglio, la norma prevede 10 milioni di euro di ristori per le imprese agricole colpite dagli incendi delle scorse settimane e 15 milioni destinati agli interventi della Protezione civile. Altri 8 milioni sono assegnati al Fondo per le disabilità, 3 milioni agli Asacom e 8 milioni per la prosecuzione delle attività contro il caro voli.

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La legge definisce inoltre le aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia, in attuazione della normativa nazionale, e introduce una deroga al divieto di assunzioni per Ast e Seus.

Secondo l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, la deroga consentirà di superare un vincolo che rischiava di compromettere l’operatività delle due società partecipate. “È una scelta di responsabilità finalizzata a garantire continuità e potenziamento dei servizi”, ha affermato.