Manovra, governo Meloni ragiona di una sanatoria per i capitali dall’estero

Previste misure per 30-32 miliardi di euro

La manovra del governo Meloni dovrebbe prevedere misure per 30-32 miliardi di euro e domani la premier incontrerà alle 18 i capogruppo della maggioranza. L’esecutivo ragiona sulla possibilità di una sanatoria per il rientro dei capitali all’estero, che potrebbe portare nelle casse altri 3-5 miliardi. Un cardine sarà la rivisitazione della norma sulla tassazione degli extraprofitti con un’aliquota non ancora definita che potrebbe essere del 33%. Nel provvedimento ci saranno il tetto al contante e il ponte sullo Stretto, assicurano dalla Lega. Per il Mef non ci sarà alcun condono di carattere penale.