Manovra, Meloni: “Stiamo trattando sulla norma per il Pos”

Alle 21.30 Giorgetti parlerà in commissione

La norma sul Pos “è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione. Se non ci sono i margini ci inventeremo un altro modo per non fare pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni, che sui tempi di valutazione della manovra dice: “Abbiamo fatto il possibile”.

Tra le ipotesi, secondo fonti di maggioranza, c’è l’abbassamento della soglia da 60 a 30 euro o la sua eliminazione. Alla commissione Bilancio della Camera è intanto ripreso l’esame delle misure, accantonato l’emendamento sul Pos.

L’intervento del ministro Giorgetti è atteso alle 21:30, nonostante la richiesta delle opposizioni per anticiparlo.