Mansarda a fuoco a Sferracavallo: evacuata una palazzina

Paura nella borgata marinara

PALERMO – Un incendio è divampato al quarto piano di una palazzina in via Tabò a Sferracavallo, rinomata borgata marinara di Palermo. L’edificio è stato evacuato per consentire ai vigili del fuoco di operare. Ad andare a fuoco è stata una mansarda che aveva una copertura in legno ed il rogo si è propagato nel giro di pochissimi minuti anche al resto dell’abitazione.

Per permettere di svolgere al meglio le operazioni di spegnimento il tratto di strada è stato chiuso al traffico e al transito dei pedoni.

I vigili del fuoco stanno effettuando i rilievi per risalire alle cause. I residenti potranno fare rientro nell’immobile soltanto quando ne sarà accertata l’agibilità.