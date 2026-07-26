Marco Intravaia (FI): “Sbagliato attaccare il procuratore de Lucia”

L'intervento dopo la durissima replica del ministro Nordio

“Ritengo sbagliato attaccare il Procuratore Maurizio De Lucia per le sue dichiarazioni sul sistema carcerario. Non credo affatto che le sue parole intendessero offendere o screditare il Corpo della Polizia Penitenziaria che ogni giorno svolge con professionalità, sacrificio e senso dello Stato un compito molto delicato”. Così, in una nota, l’onorevole Marco Intravaia, deputato regionale, dopo la durissima replica del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

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“Penso, invece – dice Intravaia -, che il Procuratore abbia voluto richiamare l’attenzione sulle criticità di un sistema che ha purtroppo evidenziato lacune e vulnerabilità che sono sotto gli occhi di tutti. La cronaca recente ci ha spesso raccontato casi di detenuti che sono riusciti a mantenere contatti illeciti con l’esterno. Se il Procuratore De Lucia ha ritenuto di lanciare questo allarme è ragionevole ritenere che lo abbia fatto sulla base di elementi e valutazioni che appartengono alla sua attività istituzionale e che noi, naturalmente, non conosciamo”.

“È del tutto inutile alimentare una sterile polemica – conclude Intravia -, la politica dovrebbe fare tesoro di questa segnalazione e lavorare per rafforzare ulteriormente il sistema penitenziario, mettendo in campo ogni mezzo e ogni strumento utile a garantire maggiore sicurezza, trasparenza ed efficacia, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e della Polizia Penitenziaria. Le Istituzioni hanno il dovere di collaborare, non di contrapporsi, soprattutto quando l’obiettivo comune è quello di rendere sempre più efficace il contrasto alla criminalità organizzata e la tutela della sicurezza dei cittadini”.