Marco Intravaia (FI): “Sbagliato attaccare il procuratore de Lucia”

“Ritengo sbagliato attaccare il Procuratore Maurizio De Lucia per le sue dichiarazioni sul sistema carcerario. Non credo affatto che le sue parole intendessero offendere o screditare il Corpo della Polizia Penitenziaria che ogni giorno svolge con professionalità, sacrificio e senso dello Stato un compito molto delicato”. Così, in una nota, l’onorevole Marco Intravaia, deputato regionale, dopo la durissima replica del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.
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“Penso, invece – dice Intravaia -, che il Procuratore abbia voluto richiamare l’attenzione sulle criticità di un sistema che ha purtroppo evidenziato lacune e vulnerabilità che sono sotto gli occhi di tutti. La cronaca recente ci ha spesso raccontato casi di detenuti che sono riusciti a mantenere contatti illeciti con l’esterno. Se il Procuratore De Lucia ha ritenuto di lanciare questo allarme è ragionevole ritenere che lo abbia fatto sulla base di elementi e valutazioni che appartengono alla sua attività istituzionale e che noi, naturalmente, non conosciamo”.
“È del tutto inutile alimentare una sterile polemica – conclude Intravia -, la politica dovrebbe fare tesoro di questa segnalazione e lavorare per rafforzare ulteriormente il sistema penitenziario, mettendo in campo ogni mezzo e ogni strumento utile a garantire maggiore sicurezza, trasparenza ed efficacia, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e della Polizia Penitenziaria. Le Istituzioni hanno il dovere di collaborare, non di contrapporsi, soprattutto quando l’obiettivo comune è quello di rendere sempre più efficace il contrasto alla criminalità organizzata e la tutela della sicurezza dei cittadini”.