Catania, la droga era nel forno: arresto a San Cristoforo

La droga e il denaro sequestrati al ventottenne

Il giovane è ritenuto vicino al clan dei Nizza. Per lui disposti i domiciliari.

CATANIA. Non è bastato nascondere la droga nel forno e in un mobiletto della cucina, a un pregiudicato di San Cristoforo ritenuto vicino al clan Nizza, per sfuggire alla cattura. Ventottenne già in libertà vigilata, è stato arrestato dalla squadra Lupi del Nucleo investigativo dei carabinieri di Catania con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; e posto ai domiciliari.

È accaduto ieri pomeriggio, nell’ambito di un servizio antidroga dei militari catanesi. In cucina aveva in tutto 55 grammi di marijuana “amnesia”, un bilancino di precisione e materiale che per gli inquirenti sarebbe idoneo al confezionamento. L’erba è stata sequestrata e le analisi di laboratorio hanno stimato in 320 le dosi ricavabili.

Le ricerche nella casa hanno poi altresì permesso di rinvenire, in un mobile della camera da letto, una mazzetta di banconote. In tutto 225 euro in banconote di vario taglio, che per gli inquirenti sarebbe il provento dello spaccio. Il ventottenne è stato posto agli arresti domiciliari, su disposizione della Procura, misura già confermata dal gip nell’udienza di convalida.