Lo scorso marzo, la coppia ha festeggiato cinquant'anni di matrimonio

Ore di apprensione sul lago di Vico, in provincia di Viterbo, dove proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. L’uomo è scomparso nel tardo pomeriggio di sabato 27 giugno dopo essersi tuffato nelle acque del lago durante un’uscita in barca con la moglie. Da quel momento non è più riemerso.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 17.30 dalla stessa ministra, che si è accorta dell’assenza del marito e ha immediatamente chiesto aiuto. Sul posto è scattata una vasta operazione di soccorso con carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori.

Le ricerche senza sosta nel lago

Le operazioni si sono concentrate fin dai primi minuti nell’area di località Fiorò, dove Luigi Cavallari è stato visto per l’ultima volta.

I sommozzatori dei vigili del fuoco sono stati calati in acqua anche con l’ausilio di un elicottero decollato da Roma, mentre altri mezzi stanno perlustrando il lago sia via acqua sia dall’alto. A sorvolare la zona è presente anche un elicottero dei carabinieri.

Sul luogo delle ricerche seguono le operazioni il vicario del prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo, il comandante provinciale dell’Arma Alfredo Antro e il questore Giorgio Di Munno, impegnati nel coordinamento dei soccorsi.

L’ipotesi al vaglio degli investigatori

I carabinieri della Compagnia di Ronciglione stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, Luigi Cavallari si sarebbe tuffato dalla piccola imbarcazione per trovare refrigerio. Dopo essere riemerso per alcuni istanti avrebbe riferito di non sentirsi bene. Nel frattempo, però, la barca, non essendo ancorata, si sarebbe allontanata, rendendo impossibile un intervento immediato da parte di chi si trovava a bordo.

La vicenda si è verificata a poca distanza dalla riva, davanti a numerosi bagnanti e ai clienti di un ristorante affacciato sul lago, in una zona molto frequentata durante i fine settimana e già segnata in passato da altri incidenti mortali.

Chi è Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella

Luigi Cavallari, 84 anni, è sposato con Eugenia Roccella dal 1976. Lo scorso marzo la coppia ha festeggiato cinquant’anni di matrimonio e ha due figli.

Professore universitario nel settore dell’architettura e dell’ingegneria delle costruzioni, Cavallari ha insegnato Tecnologia dell’architettura all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche incarichi accademici di rilievo, tra cui la direzione del Dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito e la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni.

La vicinanza del mondo politico

Con il passare delle ore sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà rivolti alla ministra Roccella. “In queste ore così dolorose, la mia vicinanza e quella di tutti i colleghi di Governo vanno a Eugenia Roccella e alla sua famiglia”, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni.

“Ho appeso con sgomento la notizia e sto seguendo con apprensione e profonda preoccupazione quanto sta avvenendo sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra Eugenia Roccella, alla quale va tutta la mia vicinanza”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. “Il pensiero dell’intero Veneto va anche agli sforzi dei soccorritori, con la speranza che possano arrivare notizie positive”, ha aggiunto.

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