Marsala, colpi di coltello al petto e al fianco: ferito un uomo

È ricoverato in ospedale. Indagano i carabinieri

MARSALA (TRAPANI) – I carabinieri di Marsala indagano sull’accoltellamento, la scorsa notte, di un cittadino straniero. I fendenti hanno raggiunto l’uomo, attualmente ricoverato all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, al petto e al fianco sinistro.

Il ferimento è avvenuto in contrada Ciavolo, sull’altipiano dell’entroterra marsalese. La vittima però, finora non avrebbe collaborato con gli investigatori. Secondo le prime ricostruzioni, una discussione tra diverse persone sarebbe presto degenerata, portando a un violento scontro fisico. Il ferito è stato, poi, trasportato in ambulanza al Pronto soccorso.

Anche a Palermo nella notte un ragazzo è stato accoltellato mentre stava passeggiando.