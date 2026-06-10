Arrestato un 41enne

MARSALA – Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Marsala hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne tunisino per tentato furto in abitazione.

L’uomo aveva forzato una finestra e si era introdotto in un’abitazione di una contrada marsalese, ma una volta all’interno aveva fatto scattare l’allarme antintrusione.

Era nascosto sotto un letto

Militari dell’Arma sono subito intervenuti sorprendendo il 41enne ancora all’interno dell’abitazione nascosto sotto a un letto. E’ stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Marsala.