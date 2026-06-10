 Marsala, arrestato per tentato furto in casa si nascondeva sotto al letto
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Marsala, furto in casa: arrivano carabinieri e si nasconde sotto il letto

Marsala
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Arrestato un 41enne
PROVINCIA DI TRAPANI
di
1 min di lettura

MARSALA – Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Marsala hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne tunisino per tentato furto in abitazione.

L’uomo aveva forzato una finestra e si era introdotto in un’abitazione di una contrada marsalese, ma una volta all’interno aveva fatto scattare l’allarme antintrusione.

Era nascosto sotto un letto

Militari dell’Arma sono subito intervenuti sorprendendo il 41enne ancora all’interno dell’abitazione nascosto sotto a un letto. E’ stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Marsala. 

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI