Stop all'esibizione del 24 ottobre di Daniele De Martino

MARSALA – “Marsala è una città insignita della Medaglia d’oro al Valor civile e profondamente segnata dalla storia della lotta alla mafia. Chi amministra questa comunità ha il dovere di garantire che gli spazi pubblici comunali siano sempre coerenti con i valori della Costituzione, della legalità e del rispetto delle istituzioni”.

Lo ha detto la sindaca Andreana Patti che ha disposto l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della concessione d’uso del Teatro Impero per il concerto del cantante neomelodico Daniele De Martino, previsto il prossimo 24 ottobre.

Leggi anche Schifani scaccia il voto anticipato e punta ad arrivare in fondo alla corsa Sesso a pagamento a Bagheria, otto indagati e centinaia di clienti L’incidente a Trabia, morto anche il motociclista di 42 anni

“La decisione – spiega una nota del Comune – trae origine dalla necessità di garantire la piena coerenza tra l’utilizzo di un bene pubblico comunale e i principi che ispirano l’azione amministrativa, fondata sulla promozione della cultura della legalità, sul rispetto dei valori costituzionali e sul contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata”.

La direttiva, spiega ancora il Comune, “prende atto delle notizie emerse in relazione all’artista e dei precedenti provvedimenti adottati in altre realtà da autorità di pubblica sicurezza in occasione di analoghi eventi”. Daniele De Martino è uno dei cantanti più noti della scena neomelodica del sud Italia ed è stato più volte al centro di polemiche.