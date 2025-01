“Aiutò Messina Denaro, condannate il medico Tumbarello a 18 anni”

La richiesta della Procura di Palermo

Diciotto anni di carcere. Per il medico Alfonso Tumbarello il pubblico ministero Gianluca De Leo chiede la pena più alta fra quelle avanzate nei confronti delle pedine di Matteo Messina Denaro. Solo per la sorella Rosalia, poi condannata a 14 anni, la richiesta era stata più pesante: 20 anni.

Il processo si sta svolgendo davanti al Tribunale di Marsala presieduto da Vito Marcello Saladino. Tumbarello, che si trova ai domiciliari, è imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atto pubblico.

L’ex medico di base ha firmato numerosi certificati medici e ricette per Andrea Bonafede, il geometra che prestò l’identità a Matteo Messina Denaro. In realtà, secondo l’accusa, sarebbe stato consapevole che erano destinati al boss latitante.

Il boss ha avuto una corsia preferenziale. Il 3 novembre Messina Denaro si è sottoposto in uno studio privato, a Marsala, ad una colonscopia che ha svelato la presenza del tumore. Da lì è cambiato tutto, ha deciso che doveva diventare Andrea Bonafede per accedere negli ospedali.

La progressione temporale desta sospetti in una terra come la Sicilia che spesso non brilla per la celerità della risposta sanitaria: il 6 riusciva a farsi visitare da un chirurgo dell’ospedale di Mazara del Vallo (lo ha accompagnato Andrea Bonafede, l’operaio comunale), il 9 novembre era già ricoverato, il 10 ha fatto la Tac (in realtà all’inizio era stata programmata il 20, ma anticipata).

“Non potevo immaginare che un mio paziente avesse ceduto la sua identità dopo che il suo medico di base era andato in pensione. Lo conosco da tanti anni, ma non siamo amici. Un giorno venne da me per mostrarmi l’esito di una colonscopia…”, disse a sua discolpa. La parola passa agli avvocati Gioacchino Sbacchi e Giuseppe Pantaleo.

