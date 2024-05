Marsala, non rispetta il divieto di avvicinamento e finisce in carcere

L'uomo è un pregiudicato di 43 anni

MARSALA – Non rispetta il divieto di avvicinamento alla casa familiare per la seconda volta nell’arco di un mese e viene arrestato dai carabinieri.

È accaduto a Marsala, dove un pregiudicato di 43 anni è stato sorpreso dai militari dell’Arma nelle vicinanze dell’abitazione dell’ex compagna, in violazione del provvedimento di allontanamento, adottato nell’urgenza dalla Procura della repubblica.

L’uomo, già arrestato lo scorso mese per lo stesso motivo, dopo la convalida in Tribunale, è stato rinchiuso in carcere. Ad avvisare i carabinieri è stato l’allarme del “braccialetto antistalking” cui era stato sottoposto.