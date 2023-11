Marsala rende omaggio a Nino De Vita, incontro al teatro Sollima

Sabato 4 novembre, organizza l'Associazione 38° parallelo

MARSALA (TRAPANI) – Marsala rende omaggio a Nino De Vita, una delle voci più alte della letteratura italiana. Sabato 4 novembre, al Teatro comunale Sollima, alle 17:30, una festa dedicata a De Vita, alle sue parole, ai suoi racconti e alle sue poesie: ‘Per il caro Nino’, è il titolo. Presenti Paola Silvia Dolci (poeta), Massimo Onofri (scrittore, critico letterario e saggista, docente di Letteratura Italiana contemporanea all’Università di Sassari). Condurrà la conversazione Marco Marino, editor del ‘Saggiatore’ e responsabile della sezione Poesia presso l’Associazione 38° parallelo, che organizza l’evento.

“Mi legano a lui storie di vita, frequentazioni che raccontano di editori di fotografi di disegnatori, quella bella bellissima Sicilia che in tanti ci riconoscono e che va sotto il nome di orgoglio e prestigio – dice Giuseppe Prode, dell’Associazione 38° parallelo -. Nino spazia dalla poesia ai racconti e alla letteratura per i più piccoli, ascoltarlo è un dono; leggere i suoi libri riempiono l’anima e arricchiscono lo spirito e parla di casa sua della campagna circostante e lo fa nella lingua di espressione che poi è il ‘suo’ siciliano di Cutusio”.

Le raccolte di poesia narrano il percorso di una vita, riconosciuto come cifra di espressione da critica e premi letterari nazionali. Armin Groeder, Simone Massi hanno disegnato per lui e per il pubblico dei più piccoli e questi libri sono vere e proprie opere d’arte.

“Il titolo di questo omaggio, ‘Per il caro Nino’, nasce da una dedica di Ferdinando Scianna che c’è in una fotografia scattata lo scorso anno e che abbiamo scelto con Giovanna sua moglie, come ulteriore elemento narrativo – ancora Prode -. Nino e la fotografia, Nino e libri, Nino e il territorio: tanti mondi, tutti affascinanti e densi e che lui ha attraversato e attraversa con densa leggerezza”.