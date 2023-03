Marsala, riflessioni sulla donna e il tema della leadership

Iniziativa al complesso monumentale San Pietro

MARSALA (TRAPANI) – Spazio Donna, neonata organizzazione che parla di temi come la leadership femminile le sfide che ancora oggi le donne devono affrontare per conseguire posizioni apicali all’interno dei contesti organizzativi, organizza un incontro a Marsala (Trapani). “L’organizzazione – afferma la presidente Rossana Titone – ha l’ obiettivo di generare un focus sull’importanza della consapevolezza di sé , perché tutto parte dalla cultura. Bisogna spostare lo sguardo dentro quel perimetro se vogliamo smettere di considerare il mondo solo in termini maschili, ancora peggio se diviso in donne da una parte e uomini dall’altra”. Per Titone “è necessario abituarsi a dialogare in una realtà in cui le donne creano, dirigono e inventano, ripensando la narrazione femminile in termini propositivi, dando visibilità e valore alle donne”.

L’incontro si terrà il 10 marzo al complesso monumentale San Pietro di Marsala, a partire dalle 17:30. Questo il titolo: ‘Volevo una cena romantica…e l’ho pagata io – Leadership e riflessioni a confronto’. Tra i presenti, oltre a Titone, anche il sindaco della cittadina lilibetana, Massimo Grillo, il sindaco di Salemi e segretario provinciale del Pd, Domenico Venuti, l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Marsala, Valentina Piraino, e il capogruppo di Forza Italia all’Ars Stefano Pellegrino.