Marsala, Ferragosto violento con la rissa e tre feriti: uno è grave

La paura tra i presenti

Tre persone sono rimaste ferite, nella tarda serata di ieri, a Marsala, nel corso di una rissa che ha avuto come teatro la strada che conduce alla spiaggia conosciuta come “Sbocco”. Ora dopo ora i contorni si fanno più precisi.

Nei pressi del lido, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi (alimentata, pare, da vecchie tensioni tra due gruppi) e dopo una serie di pugni e calci, c’è stato anche chi ha estratto i coltelli. La lite sarebbe iniziata in spiaggia e proseguita in strada.

Spray al peperoncino, ombrelloni e sedie sarebbero stati usati come armi. E con un’auto è stato danneggiato il cancello pedonale di uno dei tanti villini della zona. Qualche residente ha detto di avere udito anche spari, ma le forze dell’ordine hanno smentito. Sembra che i due gruppi si fossero già fronteggiati pochi giorni fa, nella notte di San Lorenzo, nei pressi di Capo Boeo.

Avvertiti dai residenti, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine (diverse pattuglie di polizia e carabinieri) e tre ambulanze del 118, che hanno trasportato i tre feriti al Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Uno dei tre sarebbe in condizioni abbastanza gravi.