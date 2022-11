Marsala, tentato rapimento di una 11enne all’uscita di scuola

Paura alla scuola media Mazzini. L'episodio il 27 ottobre ma reso noto oggi. Indagano i carabinieri

MARSALA – Un tentativo di rapimento di una minorenne è stato denunciato ieri a Marsala. La notizia è appena trapelata e risultano essere in corso serrate indagini da parte dei carabinieri. Un episodio, che ha suscitato parecchia preoccupazione tra i genitori dei giovani studenti di una scuola marsalese, che risale allo scorso 27 ottobre.

Secondo il racconto fornito ai militari dell’Arma da una donna, la figlia, appena undicenne, nella giornata del 27 ottobre all’uscita dalla scuola media Mazzini, è stata avvicinata da una persona sconosciuta che avrebbe tentato di convincerla a seguirla asserendo che il padre non si era potuto recare a prenderla per portarla a casa.

Nonostante l’insistenza dell’uomo, la ragazzina ha deciso di rifiutare l’invito ed è riuscita ad allontanarsi. L’episodio è avvenuto in piazza Francesco Pizzo. Al momento resta ignoto l’autore di quello che sembra essere un tentativo di rapimento. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare l’autore. Attivata particolare vigilanza attorno alla scuola Mazzini e alle scuole marsalesi per le preoccupazioni insorte in molte famiglie.