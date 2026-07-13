Marsala, uomo muore in un incendio di sterpaglie nelle campagne

La vittima trovata in un'area rurale. Indagini in corso sulla dinamica

MARSALA (TRAPANI) – Un uomo è morto questo pomeriggio in contrada Paolini, sulle alture dell’entroterra di Marsala, a quanto pare a seguito di un incendio di sterpaglie.

Il rogo è divampato in un’area rurale nei pressi di un ex cementificio. Non è ancora chiaro se l’incendio sia stato appiccato dalla stessa vittima o se sia stato provocato da altre persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e gli operatori sanitari del 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Si attende anche il parere del medico legale incaricato degli esami necessari a stabilire le cause esatte del decesso.