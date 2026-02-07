Mascalucia, travolto un 16enne: denunciato il pirata della strada

È formalmente accusato di omissione di soccorso

MASCALUCIA (CATANIA) – Denunciato dai carabinieri il pirata della strada che era fuggito senza prestare soccorso al sedicenne travolto nel Catanese. I militari della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania hanno denunciato il 42enne di Mascalucia per omissione di soccorso.

La ricostruzione dei fatti

In via Alcide De Gasperi il minore a bordo di uno scooter si era scontrato con l’auto poi allontanatasi in tutta fretta non prestando soccorso al giovane in quel momento ancora senza conoscenza sull’asfalto. Alcuni presenti hanno immediatamente attivato i soccorsi per il ragazzo trasportato in ambulanza al “San Marco” di Catania dove i sanitari hanno proceduto alla sutura di ferite al capo, con una prognosi di 20 giorni. Accertamenti e testimonianze hanno ragionevolmente indotto il 42enne a ritornare sui suoi passi, recandosi dai carabinieri, ammettendo i fatti legati, a quanto pare, a un mancato rispetto della precedenza.