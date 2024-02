Masso precipita sulla Provinciale 6 nel Palermitano: vigili del fuoco al lavoro

Istituito il senso unico alternato

CACCAMO (PALERMO) – Un grosso masso è caduto giù da una collina ed è finito sulla carreggiata della strada provinciale 6 che collega Trabia, Caccamo e Ventimiglia nel palermitano.

Il macigno è finito sulla strada al chilometro 16,8, nel territorio di Caccamo. Il distacco ha riguardato anche altri due blocchi di roccia che però non hanno raggiunto l’arteria stradale.

La presenza del masso è stata segnalata da un automobilista che fortunatamente stava percorrendo la strada a velocità moderata e ha avuto così modo di frenare. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operai della Città metropolitana per i primi interventi di messa in sicurezza e per installare la segnaletica.

In attesa di ulteriori verifiche, prima di procedere con la rimozione, è stato istituito il senso unico alternato.