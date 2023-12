Mastro Pastaio: una realtà ‘evolutiva’ della pasta fatta in casa

La Sicilia terra di conquista e di creatività. La miscellanea di culture che si sono succedute ha fatto sì che la nostra cucina sia ricca, variegata e piena di sapori. Sicuramente, la pasta gioca un ruolo fondamentale nella dieta dei siciliani, anche perché non dimentichiamo che è una degli elementi di punta della dieta mediterranea.

Gabriella Sodini, fondatrice di Mastro Pastaio, a Palermo, insieme alla figlia, Elena Farruggio, hanno messo insieme le loro competenze per continuare l’attività imprenditoriale nel mondo della pasta. Situata nel salotto buono di Palermo, in via Principe di Belmonte, 40, Mastro Pastaio apre la saracinesca nel 1989 per volontà di due sorelle che erano mosse dalla passione e da un’idea del padre toscano che era portato per il mondo della ristorazione. Ma la vita è bella perché è varia. Una sorella decide di non proseguire in azienda e al suo posto subentra la nipote Elena, appena rientrata dall’Inghilterra dopo aver fatto un’esperienza lavorativa.

La creatività fa da padrone. Tortellini, agnolotti, pasta ripiena di carne e pesce, pasta trafilata al bronzo, tutto realizzato con ingredienti di alta qualità e di stagione. Materie prime d’eccellenza come la semola di grano duro con brand Made in Sicily ad alta digeribilità.

La pasta fatta a mano è un’arte antica ed è all’uovo con l’aggiunta di acqua filtrata e sterilizzata, ci racconta Gabriella Sodini. Il loro cavallo di battaglia: ravioli ripieni con la cernia, o i cappelli con una farcita di formaggi dolci e funghi porcini al profumo di tartufo e, infine, il tortellino. Quest’ultimo realizzato in maniera doc: con lonza di maiale, mortadella in vescica, prosciutto crudo di Parma, parmigiano, stagionatura 30 mesi.

La tradizione si incontra con l’estrosità, riproducendo i sapori di una volta, quando si entrava in casa e gli odori dei manicaretti inondavano le stanze. Non solo pasta fresca, ma anche sughi freschi, lasagne, anelletti, cannelloni al ragù, gateau, secondi di carne e di pesce e le torte di pasta frolla, realizzate con il burro del caseificio Cavola 993, una vera goduria per il palato e gli occhi. Amano definirsi un pastificio ‘su misura’ perché accontentano i loro clienti in tutte le loro richieste, anche con i nutrizionisti, realizzando ricette equilibrate. Hanno uno sguardo attento alla salute e al gusto. La Sodini ci ha spiegato che utilizzano prodotti solo di stagione perché sono quelli che fanno bene alla salute, garantendo il meglio delle loro proprietà nutritive, più saporite e green.

Un menù variegato che cambia settimanalmente. Mastro Pastaio strizza l’occhio al web con un sito (https://mastropastaiopalermo.com/) aggiornato dove i clienti possono ammirare le prelibatezze che troveranno in negozio. Attenti alla tecnologia, non dimenticando gli insegnamenti del passato sembra essere il loro mantra.

Alta qualità, originalità e sano sono i tre aggettivi che meglio si addicono al Mastro Pastaio. Due donne che non si fermano mai, alzando sempre più l’asticella. Un loro sogno nel cassetto è quello di aprire un punto vendita non solo con cibo da asporto, ma dove coccolare i clienti e poter far assaporare in loco le loro pietanze. Sono già a lavoro!