Frontale con la microcar, Matilde muore a 16 anni

La ragazza stava andando a comprare l'albero di Natale con la madre

Una sedicenne è deceduta in uno schianto avvenuto la vigilia dell’Immacolata lungo la via Formellese, all’altezza del chilometro 6, a poca distanza dalla sua abitazione.

La vittima del tragico incidente è Matilde Lurci, studentessa dell’Istituto Seneca British School, che si trovava alla guida della propria microcar quando il veicolo è stato colpito frontalmente da una Renault Austral condotta da un uomo di 73 anni che procedeva in direzione Formello.

L’impatto è stato devastante al punto da rendere vani i tentativi di rianimazione da parte dei vigili del fuoco e del personale dell’Ares 118, giunti rapidamente sul posto insieme ai carabinieri della compagnia Cassia.

Il 73enne denunciato per omicidio stradale

La madre della ragazza, che viaggiava su un’altra auto e non riusciva più a contattare la figlia, è arrivata sul luogo dell’incidente mentre erano in corso le operazioni di soccorso.

Il conducente della Renault è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti previsti su alcol e sostanze stupefacenti, risultati negativi. A suo carico è scattata una denuncia per omicidio stradale, in attesa delle ulteriori verifiche dei carabinieri incaricati di ricostruire la dinamica.

Una prima ipotesi suggerisce che il veicolo dell’uomo possa aver invaso la corsia opposta. Tra le possibili cause è al vaglio anche un eventuale malore. La microcar, ora sotto sequestro insieme all’altra vettura, è andata completamente distrutta nell’impatto.

Chi era Matilde Lurci morta in un incidente

Gli investigatori hanno effettuato un sopralluogo prolungato sul tratto rettilineo della Formellese per acquisire elementi utili alle indagini. La Procura aprirà un fascicolo appena riceverà la relazione dell’Arma.

In segno di lutto, il Comune di Formello ha annullato le iniziative previste per la Festa dell’Immacolata e per le celebrazioni natalizie.

La salma della sedicenne è stata trasferita all’Istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Matilde Lurci aveva compiuto 16 anni lo scorso 10 ottobre. Amava le passeggiate in bicicletta e i cavalli.

