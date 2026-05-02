 Mattarella assiste al cambio della Guardia d'Onore dell'Esercito Italiano
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Mattarella assiste al cambio della Guardia d’Onore dell’Esercito Italiano

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