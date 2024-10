Mattarella “Il Cern costruisce la pace attraverso la scienza”

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Con grande afflizione si è assistito alla scelta della Federazione russa di riportare, con l’aggressione all’indipendenza dell’Ucraina, la guerra nel cuore dell’Europa, con conseguenze severe sul terreno della cooperazione scientifica. Il Centro Europeo per la Ricerca Nucleare è sempre stato testimonianza della volontà di costruzione di un futuro comune, incompatibile con chi antepone la forza delle armi al dialogo e alle ragioni del diritto”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a Ginevra alla cerimonia per i 70 anni del Cern.

“Costruire la pace attraverso la scienza, questa la vocazione del Cern, punto di riferimento mondiale nella ricerca sulle particelle elementari – ha proseguito il capo dello Stato -. Con risultati straordinari, che ci aiutano a guardare al mondo e al suo funzionamento in modo più consapevole e che sono al tempo stesso determinanti per il nostro progresso e benessere: basti pensare alle applicazioni in settori quali la medicina”.

