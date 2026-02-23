Un lunghissimo applauso ha accolto l'ingresso del Capo dello Stato

PALERMO – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro Massimo di Palermo per prendere parte alla “Nona giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’avvocatura e dell’accoglienza dei giovani”.

Ad accoglierlo in teatro, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani. Applausi da cittadini e turisti in piazza.

Un lunghissimo applauso ha accolto l’ingresso del Capo dello Stato Sergio Mattarella nel teatro Massimo. Il presidente della Repubblica prima ha incontrato in una saletta riservata una delegazione degli avvocati che saranno premiati per avere superato i 65, 60 e 50 di iscrizione all’Ordine. Tra i premiati, per i 50 anni di iscrizione, anche il governatore della Sicilia Renato Schifani.