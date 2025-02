Mattarella premia gli eroi della solidarietà, c’è anche Angela Isaac

"Sono emozionata e felice"

CATANIA – La “solidarietà è ossigeno”, antidoto contro vecchie e nuove solitudini. È con parole di gratitudine che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglie al Quirinale i destinatari delle 31 onorificenze al merito della Repubblica italiana. “Cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile”, scrive il Colle nella nota di presentazione alla cerimonia.

“Le vostre sono azioni di solidarietà che dimostrano un coinvolgimento nel farsi carico delle difficoltà degli altri ed è giusto farle conoscere”, evidenzia Mattarella, senza chiamarli mai eroi, ma piuttosto persone che “vivono la quotidianità con un senso di comunità, occupandosi di chi è in difficoltà ed è più debole”.

Le parole di Angela Isaac

Tra i premiati, nel Salone dei Corazzieri, c’è Angela Isaac, 28 anni, nigeriana, da 10 anni in Italia. Il 19 ottobre scorso, ha salvato un uomo travolto in via Etnea dall’acqua durante la pioggia battente a Catania: “Sono emozionata, felice – dice – diventare cavaliere della Repubblica è una cosa grande”.