Mattarella “Salute mentale spesso trascurata, serve l’impegno di tutti”

ROMA (ITALPRESS) – “La Giornata Mondiale della Salute Mentale sottolinea l’importanza del benessere mentale come parte integrante della nostra salute, presupposto imprescindibile per una vita soddisfacente ed equilibrata”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Grazie all’approccio innovativo di Franco Basaglia, di cui quest’anno ricorre il

centenario dalla nascita, l’Italia ha tracciato politiche più rispettose dei diritti delle persone con disturbi psichici e ha aperto la strada a una nuova concezione della salute mentale basata sull’inclusione sociale, l’autonomia dei pazienti e il supporto all’interno della comunità – aggiunge -. Nonostante ciò, il tema della salute mentale viene ancora troppo spesso trascurato. Il pregiudizio e la disinformazione che la circondano impediscono a molti di farsi aiutare”.

Per Mattarella “si tratta di donne e uomini che, pur vivendo tra noi, continuano a soffrire in silenzio. E il fenomeno è ancora più preoccupante quando interessa giovani che, in un mondo

iperconnesso e competitivo, si trovano ad affrontare una pressione spesso insostenibile. E’ necessaria una rete di supporto adeguata ai bisogni delle persone con disturbi mentali, anche per sostenere le famiglie che ogni giorno si trovano ad affrontare un

enorme carico emotivo e fisico. Datori di lavoro, scuole, Istituzioni e comunità hanno un ruolo cruciale perchè il

benessere mentale è responsabilità collettiva e ciascuno è chiamato a fare la propria parte per costruire una società più consapevole, inclusiva e solidale”, conclude il capo dello Stato.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).