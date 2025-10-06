Mattarella “Urgente ritorno ad aspirazione universale alla pace”

ROMA (ITALPRESS) – “L’attuale scenario geopolitico pone dinanzi a noi sfide sempre più complesse: i mutamenti nei rapporti commerciali globali e il cambiamento climatico; le minacce alla democrazia, al multilateralismo e al sistema internazionale basato sulle regole, ma, soprattutto, una preoccupante tendenza a normalizzare il ricorso alla forza come strumento plausibile di soluzione delle controversie tra gli Stati. Ne osserviamo la tragica manifestazione nei numerosi conflitti armati che affliggono popoli e aree anche a noi vicine e che pensavamo di avere da tempo riposto negli angoli della nostra memoria collettiva. A ottanta anni dalla fondazione delle Nazioni Unite, l’aspirazione universale alla pace deve tornare a essere obiettivo urgente e condiviso dell’intera comunità internazionale. E’ una responsabilità collettiva dalla quale non possiamo evadere”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione della XII Conferenza Italia America Latina e Caraibi.

(ITALPRESS).

-Foto: Quirinale-