Primo giorno di esami per 527.747 maturandi

ROMA – Maturità 2026, primo giorno di esami per 527.747 maturandi. Tra le tracce della prima prova scritta di italiano c’è un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi “I confini contano. Perchè l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”.

Tra le tracce proposte ai maturandi anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi “Alzarsi all’alba” e una traccia sull’Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat.

Lo scrittore Cesare Pavese e la poesia “Passerò per Piazza di Spagna” è la quarta traccia proposta. Ai maturandi viene chiesto di analizzare, interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. Si tratta di una poesia sull’amore non ricambiato per l’attrice statunitense Constance Dowling.

Vitaliano Brancati, e un brano tratto dal suo testo in prosa “I piaceri”, è al centro della quinta traccia proposta. Gli studenti devono comprendere e analizzare il testo, riassumendone il contenuto, commentandolo e rispondendo ad alcune domande. L’opera ‘I piaceri’ di Vitaliano Brancati (1907-1954) è il diario nel quale lo scrittore ha espresso meditazioni, fantasie, nostalgie e ricordi di esperienze anche dolorose.

Uno dei due temi di attualità della prima prova della Maturità 2026 ruota attorno al concetto di “Incanto”. La fonte è un articolo della giornalista Wenke Husmann, “Funziona a meraviglia”, apparso sulla rivista “Internazionale” nel gennaio 2026. Agli studenti è chiesto di fare una serie di considerazioni sulla capacità umana di provare meraviglia di fronte ai fenomeni della natura.

Una delle tracce di testo argomentativo (B2) parte da un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto da “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”, sulla creatività scientifica. Allo studente viene chiesto di sintetizzare il testo e di esprimere il proprio punto di vista sulla tematica trattata motivando e argomentando con proprie considerazioni.