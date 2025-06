Maxi frode fiscale da 11 milioni su bonus edilizi in Toscana

ROMA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Prato, a conclusione di una complessa attività investigativa di polizia economico-finanziaria, coordinata in ogni sua fase dalla Procura della Repubblica di Pistoia, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pistoia, con il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti dei due principali indagati, responsabili di un’articolata frode fiscale da oltre 11 milioni di euro in materia di bonus edilizi.

Nell’ambito della medesima indagine le Fiamme Gialle di Prato hanno già sequestrato: crediti inesistenti per oltre 8,5 milioni di euro; tre unità immobiliari (tra cui una struttura alberghiera, un opificio industriale e un’abitazione privata) per un valore stimato in circa 2 milioni di euro; tre società di capitali, sottoposte a sequestro impeditivo, per un valore complessivo del capitale sociale pari a 300.000 euro.

per un valore complessivo di 11 milioni di euro.

Con il nuovo provvedimento del G.I.P. di Pistoia, i due principali artefici del sistema di frode sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

-foto screenshot video Gdf-

(ITALPRESS).