 Sicilia, 17 milioni per la sicurezza nei porti delle isole minori
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Maxi investimento per la sicurezza nei porti delle isole minori siciliane

isole minori
Diciassette milioni di euro dal governo nazionale
L'ANNUNCIO
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1 min di lettura

PALERMO – Quasi 17 milioni di euro a disposizione della Regione Siciliana per interventi di prevenzione strutturale in alcuni porti delle isole minori. Lo comunica il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, dopo avere accolto la proposta della Regione stessa di rivedere, a seguito del ciclone Harry, le iniziali destinazioni candidate nel bando dell’ottobre scorso.

Con il disco verde del ministro, il dipartimento nazionale Casa Italia e la Regione Siciliana possono sottoscrivere l’accordo che consentirà l’avvio delle procedure. Gli otto interventi riguardano le infrastrutture portuali di Santa Marina di Salina, Leni, Favignana e Lipari (Alicudi, Filicudi, Panarea) per un importo totale dei progetti di 16 milioni e 726mila euro.

“I danni arrecati dal ciclone – spiega il ministro Musumeci – ha in parte modificato le priorità evidenziate dalla Regione con il nostro Avviso nazionale del 9 ottobre scorso. Approvando la rimodulazione degli interventi, consentiamo agli scali portuali siciliani selezionati dal governo regionale il necessario rafforzamento sismico, anche per garantire la loro funzionalità in caso di emergenza”.

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