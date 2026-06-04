L'operazione della polizia di Pachino

SIRACUSA – Gli agenti del commissariato di Pachino hanno denunciato per rissa aggravata 9 uomini, di età compresa tra i 19 ed i 33 anni, tutti residenti tra Pachino e Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.

La rissa in via Regina Elena

Secondo la polizia sono i protagonisti della rissa avvenuta in via Regina Elena, a Marzamemi, frazione di Pachino, nella serata di martedì scorso.

Grazie ai filmati dei sistemi di video sorveglianza, la polizia ha ricostruito cosa è accaduto: una lite per la richiesta di un accendino negato ben presto degenerata, sotto gli occhi dei tanti clienti dei locali pubblici della zona, in una rissa che ha provocato il panico.

Due giovani in ospedale

Due giovani hanno riportato lesioni e sono stati trasferiti in ospedale. A Marzamemi, che nel periodo estivo diventa uno dei luoghi della movida, i controlli delle forze dell’ordine sono stati incrementati.