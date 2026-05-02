 Maxi scambio tra tir e suv, sequestrati 30kg di droga: 2 arresti a Milano
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Maxi scambio tra tir e suv, sequestrati 30kg di droga: 2 arresti a Milano

1 min di lettura

Maxi scambio tra tir e suv, sequestrati 30kg di droga: 2 arresti a Milano

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI