 Mazara del Vallo, aggredito e derubato un giovane autistico
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Mazara del Vallo, aggredito un giovane autistico nella villa comunale

Aggredito Mazara
Individuato dai carabinieri il presunto autore
NEL TRAPANESE
di
1 min di lettura

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Un 23enne con autismo è stato aggredito e derubato del portafoglio mentre si trovava da solo nella villa comunale Iolanda. Il giovane, che era uscito da un locale dove si trovava con la sorella per fare una passeggiata, è stato bloccato da un altro ragazzo.

I carabinieri hanno già individuato il presunto autore dell’aggressione. “Debellare la criminalità e garantire sicurezza ai cittadini è una priorità. In parallelo si pone un problema educativo e sociale che merita interventi a ogni livello”, ha dichiarato il sindaco Salvatore Quinci.

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