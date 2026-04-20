Individuato dai carabinieri il presunto autore

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Un 23enne con autismo è stato aggredito e derubato del portafoglio mentre si trovava da solo nella villa comunale Iolanda. Il giovane, che era uscito da un locale dove si trovava con la sorella per fare una passeggiata, è stato bloccato da un altro ragazzo.

I carabinieri hanno già individuato il presunto autore dell’aggressione. “Debellare la criminalità e garantire sicurezza ai cittadini è una priorità. In parallelo si pone un problema educativo e sociale che merita interventi a ogni livello”, ha dichiarato il sindaco Salvatore Quinci.