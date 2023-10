Mazara, al via Blue Sea Land: in scena l’eco-lab del riuso creativo

Dal 18 al 22 ottobre sono in programma una serie di eventi

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Blue Sea Land apre i battenti. Dal 18 al 22 ottobre, a Mazara del Vallo, sono in programma una serie di eventi che, attraverso la danza, trattano temi come come la dignità della persona, la tolleranza, la solidarietà e l’uguaglianza.

Le coreografie sono a cura di Elga Marino e Nadia Sciacchitano, le musiche di Era -Ryan Tauberten – Maneskin – K’Naan – David Bisbal, i costumi di Paola Cascio. Nel programma del BSL 23 è previsto anche uno spazio dedicato al riuso creativo e produttivo basando le tematiche sulla ecosostenibilità e salvaguardia ambientale quale filo conduttore della Blue Economy.

“Transizioni – un ponte verso una mare che cambia”

Per tale ragione viene dedicato uno spazio all’eco-Lab del riuso creativo e produttivo grazie all’intervento della Regione Siciliana, assessorato delle Attività produttive. La manifestazione internazionale Blue Sea Land – International Blue Economy Expo 2023, che quest’anno è giunta alla dodicesima edizione, avrà come focus la tematica “Transizioni – un ponte verso un mare che cambia”.

Blue Sea Land 2023 sarà l’occasione per discutere di innovazioni e cambiamenti tali da garantire un equilibrio tra le esigenze dell’economia, della società e dell’ambiente. A questo riguardo, i temi previsti dal programma dei convegni includono la bioeconomia circolare, l’economia blu, la sicurezza marittima, la salvaguardia delle risorse del mare, la pianificazione spaziale marittima e costiera, l’agricoltura sostenibile, la sicurezza alimentare, le iniziative dei Paesi stranieri nei settori della pesca e dell’agricoltura sostenibile e molto altro.