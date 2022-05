Mazara del Vallo, migranti su gommone in avaria: messi in salvo

L'intervento della capitaneria di porto

Un gommone in avaria con 25 migranti a bordo è stato soccorso dai militari della capitaneria di porto. Un motopesca in navigazione al largo di Mazara del Vallo aveva segnalato l’imbarcazione in difficoltà, dove erano stipati uomini e donne.

Lo sbarco al porto di Trapani

È stata inviata una motovedetta della guardia costiera, che ha raggiunto il gommone. Immediatamente i migranti sono stati fatti salire sulla motovedetta, che poi si è diretta al porto di Trapani, dove sono iniziate le operazioni di sbarco, terminate a tarda notte. I migranti sono stati affidati agli agenti della polizia di Stato.