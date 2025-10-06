 Mazzarrone, rubano 380 chili di uva: 2 arresti dopo l'inseguimento
Mazzarrone, rubano 380 chili di uva: due arresti dopo l’inseguimento

Entrambi sono di Gela
CATANIA – Un 51enne e 54enne, entrambi residenti a Gela (Caltanissetta), disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri a Mazzarrone, nel Catanese, dopo un breve inseguimento.

Nell’ambito dei controlli mirati alla prevenzione e repressione dei furti d’uva, i militari hanno intercettato un’utilitaria in contrada Bongiovanni, il cui conducente, alla vista dell’auto di servizio, ha improvvisamente accelerato.

La pattuglia ha effettuato una pronta inversione di marcia e ha dato inizio a un breve inseguimento. Una volta bloccata la vettura, nel bagaglioio sono stati trovati circa 380 chili di uva da tavola, delle varietà Vittoria e Millennium.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di risalire al legittimo proprietario della frutta rubata, un 75enne residente a Mazzarrone, proprietario di un vigneto situato proprio nella stessa contrada Bongiovanni.

L’uva è stata riconsegnata al proprietario, mentre i due uomini sono stati arrestati per furto aggravato.

